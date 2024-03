PTL® La Petite Trotte à Léon Une grande aventure en équipe Chamonix-Mont-Blanc, lundi 26 août 2024.

Avec son concept original et ses spécificités hors normes, la PTL se distingue des autres courses. L’esprit de la PTL repose sur l’engagement mental, l’esprit d’équipe et d’aventure, ainsi que sur les valeurs sportives et celles de la montagne.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-26 08:00:00

fin : 2024-09-01

Place du Triangle de l’Amitié

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@ultratrailmb.com

