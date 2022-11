P’tits marchés de Noël – Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval, 10 décembre 2022, Saint-Jouin-Bruneval.

2022-12-10

Les P’tits marchés de Noël, c’est le samedi et c’est à Saint-Jouin-Bruneval !

Les samedis 3, 10 et 17 décembre jusqu’à 13h, le P’tit marché de Noël va s’installer sur la place du marché et sous la Halle à tout faire. Plus d’une vingtaine d’exposants proposera au public : bijoux, décos de Noël, vêtements, mais aussi alimentation, coquilles, huîtres… C’est l’occasion de découvrir des idées de cadeaux originales. Les food trucks seront présents pour régaler petits et grands. Vin chaud, cidre chaud et chocolat chaud seront offerts pour partager un moment convivial.

Les enfants pourront participer à des ateliers de fabrication de décors de Noël. Comme chaque année, ils peuvent déposer leur lettre de souhaits dans la boîte aux lettres du père Noël située devant la mairie, réponse garantie par les petits lutins de la mairie !

Chaque samedi, un spectacle de rue sera proposé par la compagnie Les Pieds au mur !

Enfin, Malgré son emploi du temps chargé, le Père Noël en personne sera présent avec son âne et sa calèche, il sera disponible pour faire quelques selfies.

Quant au rond-point du Ramasseur de galets, il accueille à nouveau le Père Noël et son traineau, pour le plus grand plaisir des automobilistes.

