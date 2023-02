P’tits Loux – Les vacances d’hiver au Louxor Cinéma le Louxor, 20 février 2023, Paris.

Du lundi 20 février 2023 au vendredi 03 mars 2023 :

. payant

Matinée : 6,80€

-26 ans : 5,50€

Cartes UGC Illimité et CinéPass acceptées.

CCU et CinéChèque acceptés.

Carte Louxor 5 places : 34,50

Carte Louxor 10 places : 60€

Centre de loisirs et scolaires : 4,10€

Découvrez le programme jeune public proposé au cinéma le Louxor pour les vacances d’hiver. Du 20 février au 3 mars 2023, profitez de cinéma en famille.

Des décors enneigés de La Balade de Babouchka, aux paysages désertiques de Dounia et la princesse d’Alep, en passant par le pays de la Charabie chez Ernest et Célestine, pour ces vacances d’hiver, le Louxor vous propose un voyage en famille au travers de différents films qui raviront les yeux des petits et des plus grands.

Les films à découvrir :

ERNEST ET CÉLESTINE, VOYAGE EN CHARABIE / Dès 6-7 ans

« Entre la beauté du spectacle, la malice rebelle du conte et la réflexion subtile sur la famille, celle qu’on subit comme celle qu’on choisit, ce bijou de tendresse est bien plus qu’une simple suite. » Cécile Mury – Télérama

LA BALADE DE BABOUCHKA / DÈS 3 ANS

« Quatre dessins animés à l’esthétique très différente, du plus naïf au plus sophistiqué, mais donnant également à rêver et à penser autour de la vieille sagesse des nations. » Jacques Mandelbaum – Le Monde

POMPON OURS / DÈS 4 ANS

« Poésie et tendresse sont au rendez-vous dans ce programme parfaitement adapté aux tout-petits. » Benshi

LE SECRET DES PERLIMS / DÈS 6 ANS

« Après son déjà magnifique Le garçon et le monde, le cinéaste brésilien rehausse encore le curseur de la réussite formelle. » Xavier Leherpeur – L’Obs

PIRO PIRO / DÈS 3 ANS

« Dans leur quête de beauté, les deux réalisatrices sud-coréennes nous emmènent dans des territoires insoupçonnés. » Clarisse Fabre – Le Monde

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP / DÈS 8 ANS

« Dounia et la princesse d’Alep, conte à la fois merveilleux et plein de réalisme, s’apparente à un chant d’espoir, une mélodie revigorante entonnée à Alep et incarnée par une chatoyante bande originale, qui vient rompre avec le tragique de la situation. » Falila Gbadamassi – FranceInfo

Le flyer des P’TITS LOUX

Cinéma le Louxor 170, boulevard Magenta 75010 Paris

Contact : https://www.cinemalouxor.fr/medias-pages/jeune-public/Programme_P_TITS_LOUX_-_Fe__769_vrier_2023-20230213-154454.pdf 0144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://www.cinemalouxor.fr/reserver/F560394

