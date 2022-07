P’tits Larrons l’Albatros Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère Concarneau Spectacle de conte à tiroirs.

L’Albatros raconte des histoires de mer et de ciel filés à travers la petite histoire de Jean-Marie Le Bris. Capitaine de marine à Douarnenez durant le

XIXe siècle, Jean-Marie Le Bris était obsédé par une idée qui lui était venue

en observant les oiseaux-planeurs, pendant son service militaire, dans les

mers du sud : secourir les marins naufragés en volant. De retour à

Douarnenez, il construit un avion calqué sur le modèle d’un albatros.

