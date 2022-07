P’TITS LARRONS LA PLANÈTE MER

2022-07-21 – 2022-07-21 Cie Les Fées Railleuses, conte musical.

À coups de chansons et de détournements d’objets, deux musiciens racontent l’histoire d’une petite fille, Colette, qui se trouve embarquée avec

une troupe de pirates déjantés. Un voyage en mer où seront traités des

sujets comme le partage du pouvoir, l’équité, l’égalité des sexes, l’écologie,

la croissance…

dernière mise à jour : 2022-06-30

