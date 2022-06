P’tits bugs et robots

P’tits bugs et robots, 27 juillet 2022, . P’tits bugs et robots



2022-07-27 15:30:00 – 2022-07-27 17:30:00 EUR 0 Créer son propre jeu, animer une grue en origami, fabriquer un mini piano, impossible ? Créer son propre jeu, animer une grue en origami, fabriquer un mini piano, impossible ? Créer son propre jeu, animer une grue en origami, fabriquer un mini piano, impossible ? dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville