P’tites histoires pour p’tites z’oreilles

P’tites histoires pour p’tites z’oreilles, 18 août 2022, . P’tites histoires pour p’tites z’oreilles



2022-08-18 – 2022-08-18 Les bibliothécaires vous accueilleront au jardin d’enfants pour un moment de lectures partagées en plein air. (à noter que vous pourrez les y retrouver également le 25 août)

Tout public. Accès libre Les bibliothécaires vous accueilleront au jardin d’enfants pour un moment de lectures partagées en plein air. (à noter que vous pourrez les y retrouver également le 25 août)

Tout public. Accès libre Les bibliothécaires vous accueilleront au jardin d’enfants pour un moment de lectures partagées en plein air. (à noter que vous pourrez les y retrouver également le 25 août)

Tout public. Accès libre dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville