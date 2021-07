Tarnos Tarnos Landes, Tarnos P’tites Bobines – Une séance de cinéma au coeur de l’été Tarnos Tarnos Catégories d’évènement: Landes

Tarnos

P’tites Bobines – Une séance de cinéma au coeur de l’été Tarnos, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Tarnos. P’tites Bobines – Une séance de cinéma au coeur de l’été 2021-07-21 10:30:00 – 2021-07-21 11:30:00 Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils

Tarnos Landes Avant de démarrer une chaude journée d’été, venez découvrir, au calme et au frais, un très beau film surprise qui enchantera les plus jeunes. Pour les enfants à partir de 3 ans.

RDV à 10h30 à la médiathèque pour une projection de 40min.

dernière mise à jour : 2021-07-08

Détails Catégories d’évènement: Landes, Tarnos Étiquettes évènement : Autres Lieu Tarnos Adresse Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Ville Tarnos lieuville 43.54054#-1.46017