P’tites bêtes de l’eau Marchésieux Marchésieux Catégories d’évènement: Manche

Marchésieux

P’tites bêtes de l’eau Marchésieux, 15 avril 2022, Marchésieux. P’tites bêtes de l’eau Marchésieux

2022-04-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-15 17:00:00 17:00:00

Marchésieux Manche Marchésieux Péchez et observez les petites bêtes de la mare : têtards, grenouilles, insectes, escargots… L’animateur nature du CPIE du Cotentin vous les fera découvrir sous tous les angles. Péchez et observez les petites bêtes de la mare : têtards, grenouilles, insectes, escargots… L’animateur nature du CPIE du Cotentin vous les fera découvrir sous tous les angles. tourisme@cocm.fr +33 2 33 45 14 34 https://www.tourisme-cocm.fr/ Péchez et observez les petites bêtes de la mare : têtards, grenouilles, insectes, escargots… L’animateur nature du CPIE du Cotentin vous les fera découvrir sous tous les angles. Marchésieux

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Marchésieux Autres Lieu Marchésieux Adresse Ville Marchésieux lieuville Marchésieux Departement Manche

Marchésieux Marchésieux Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marchesieux/

P’tites bêtes de l’eau Marchésieux 2022-04-15 was last modified: by P’tites bêtes de l’eau Marchésieux Marchésieux 15 avril 2022 manche Marchésieux

Marchésieux Manche