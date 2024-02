PTITÉCOUTI Nilvange, jeudi 21 mars 2024.

PTITÉCOUTI Nilvange Moselle

Jeudi

Vous souvenez-vous du moment où vous avez découvert les sons ?

Une boîte lumineuse pleine de surprises ne demande qu’à être explorée. Dans ses compartiments et tiroirs se cachent des objets aux formes et textures différentes, mais toujours rassurants. Des mains et du souffle d’une musicienne, ces objets s’animent et la magie s’installe pour faire naître une musique intime et poétique.

Un spectacle conçu spécifiquement pour les enfants de moins de 3 ans, par Hanatsu MiroirEnfants

0 EUR.

3 rue Victor Hugo

Nilvange 57240 Moselle Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 09:30:00

fin : 2024-03-21



L’événement PTITÉCOUTI Nilvange a été mis à jour le 2024-01-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME