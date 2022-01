P’tite sortie « Pré-salés » Vains, 13 juillet 2022, Vains.

P’tite sortie « Pré-salés » Vains

2022-07-13 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-13 15:30:00 15:30:00

Vains Manche

Sortie familiale sur les pré-salés de courte durée (1h), idéale pour le jeune public : découvrez les plantes et les animaux qui les fréquentent et les activités humaines pratiquées.

Rendez-vous à l’écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel de Vains/Saint-Léonard.

En raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, nos horaires d’ouverture et la programmation de nos évènements sont susceptibles d’être modifiés. Les mises à jour sont disponibles sur notre site internet, patrimoine.manche.fr

musee.vains@manche.fr +33 2 33 89 06 06 http://www.patrimoine.manche.fr/

Vains

