P’tite sortie “Pré-salés”

P’tite sortie “Pré-salés”, 10 août 2022, . P’tite sortie “Pré-salés”

2022-08-10 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-10 15:30:00 15:30:00 Sortie familiale sur les pré-salés de courte durée (1h), idéale pour le jeune public : découvrez les plantes et les animaux qui les fréquentent et les activités humaines pratiquées.

Rendez-vous à l’écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel de… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville