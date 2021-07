Gigny Gigny Gigny, Jura P’tite pause d’été pour bouquiner à l’Abbaye de Gigny Gigny Gigny Catégories d’évènement: Gigny

Gigny Jura Gigny P’tite pause d’été pour bouquiner: Venez rencontrer les médiathécaires lors de leurs évènements hors les murs! Lecture d’histoires aux enfants qui le souhaitent.

Conseils de lectures.

Échanges autour du livre. Accès libre. Tous publics.

(dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Repli en salle en cas de mauvais temps) Informations auprès des médiathèques Terre D'Émeraude: 03.84.25.80.68 ou media-orgelet@terredemeraude.fr

