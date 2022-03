[P’TITE FABRIQUE] “T’as qu’à croire !” Saint-Méen, 20 mars 2022, Saint-Méen.

[P’TITE FABRIQUE] “T’as qu’à croire !” Lieu-dit Diriguin La ferme Diriguin Saint-Méen

2022-03-20 – 2022-03-20 Lieu-dit Diriguin La ferme Diriguin

Saint-Méen Finistère Saint-Méen

Après un passage en octobre 2020, c’est avec un IMMENSE plaisir que nous retrouverons le spectacle humoristique « T’AS QU’À CROIRE ! » de la compagnie du septième cercle sur la commune de Saint-Méen, à la ferme du lieu-dit Diriguin !

T’as qu’à croire !

Entre commérages locaux en parlé léonard et souvenirs « d’avant », venez faire un voyage à travers les ribinous du coin ! « T’as qu’à croire ! » met en scène l’histoire d’une famille paysanne de Saint-Méen. Loul, Paulig et Soïzig vous accueillent dans la grange qui les a vus grandir et vous livrent des anecdotes sur la ferme et sur leur vie. Chaque spectacle « T’as qu’à croire ! » est unique ! La Compagnie du Septième Cercle use à merveille de l’imaginaire pour nous offrir un véritable hommage aux habitants de Saint-Méen !

Avec Romain Abasq, Pamela Olea et Frédéric Pont (Cie du septième cercle)

Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans

Pass vaccinal obligatoire dès 16 ans

tourisme@cotedeslegendes.bzh +33 2 29 61 13 60 https://www.billetweb.fr/les-ptites-fabriques-tas-qua-croire-de-la-cie-du-septieme-cercle

Après un passage en octobre 2020, c’est avec un IMMENSE plaisir que nous retrouverons le spectacle humoristique « T’AS QU’À CROIRE ! » de la compagnie du septième cercle sur la commune de Saint-Méen, à la ferme du lieu-dit Diriguin !

T’as qu’à croire !

Entre commérages locaux en parlé léonard et souvenirs « d’avant », venez faire un voyage à travers les ribinous du coin ! « T’as qu’à croire ! » met en scène l’histoire d’une famille paysanne de Saint-Méen. Loul, Paulig et Soïzig vous accueillent dans la grange qui les a vus grandir et vous livrent des anecdotes sur la ferme et sur leur vie. Chaque spectacle « T’as qu’à croire ! » est unique ! La Compagnie du Septième Cercle use à merveille de l’imaginaire pour nous offrir un véritable hommage aux habitants de Saint-Méen !

Avec Romain Abasq, Pamela Olea et Frédéric Pont (Cie du septième cercle)

Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans

Pass vaccinal obligatoire dès 16 ans

Lieu-dit Diriguin La ferme Diriguin Saint-Méen

dernière mise à jour : 2022-03-01 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne