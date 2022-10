[P’TITE FABRIQUE] Raconte-moi / Farz au Groupe Ouest Plounéour-Brignogan-plages, 13 décembre 2022, Plounéour-Brignogan-plages.

[P’TITE FABRIQUE] Raconte-moi / Farz au Groupe Ouest

La Gare, Plounéour-Brignogan-Plages Le Groupe Ouest Plounéour-Brignogan-plages Finistre Le Groupe Ouest La Gare, Plounéour-Brignogan-Plages

2022-12-13 20:00:00 – 2022-12-13 22:30:00

Le Groupe Ouest La Gare, Plounéour-Brignogan-Plages

Plounéour-Brignogan-plages

Finistre

Raconte-moi / Farz au Groupe Ouest

Venez découvrir les films qui s’écrivent au Groupe Ouest ! Une date clef de l’imaginaire qui se fabrique en Côte des Légendes !

On vous promet une soirée pleine de découvertes avec les cinéastes de la Sélection Annuelle 2022. Ils vous présenteront les projets de films de cinéma sur lesquels ils travaillent cette année main dans la main avec les scénaristes consultants du Groupe Ouest. Cette soirée sera suivie d’échanges avec les scénaristes autour d’un farz, dessert breton par excellence !

Le Groupe Ouest

Le Groupe Ouest a pour objet de soutenir la création cinématographique en Bretagne dans une démarche de coopération européenne et d’encouragement à l’innovation.

Le Groupe Ouest c’est :

1. Un lieu unique en Europe dédié à l’accompagnement d’auteurs en résidence et au suivi de développement de scénarios

2. Une plateformede recherche appliquée en matière de narration et de construction de récit

3. Une démarche innovante associant le monde économique à la fabriquede récit et au développement du cinéma en Bretagne

Le Groupe Ouest est partenaire fondateur du BTS Métiers de l’Audiovisuel de Lesneven, initiateur de la plateforme européenne de développement de long-métrages à budget limité LIM | Less is More, et créateur du Breizh Film Fund, premier fonds de dotation français consacré au soutien du cinéma indépendant.—

Pour en savoir plus sur Le Groupe Ouest et suivre ses projets :

Site internet : http://www.legroupeouest.com

Facebook https://www.facebook.com/legroupeouest/

Twitter https://twitter.com/LeGroupeOuest

Instagram https://www.instagram.com/legroupeouest/

Vimeo https://vimeo.com/legroupeouest

Réservation

Soirée gratuite • à partir de 12 ans • Inscription obligatoire :

Auprès de Tourisme Côte des Légendes, Place des 3 piliers à Lesneven • 02 29 61 13 60 • tourisme@cotedeslegendes.bzh

Au Groupe Ouest, 02 98 83 14 26 • contact@legroupeouest.com

tourisme@cotedeslegendes.bzh +33 2 29 61 13 60 http://www.fabriquedimaginaire.bzh/evenements/raconte-moi-farz-2022/

Le Groupe Ouest La Gare, Plounéour-Brignogan-Plages Plounéour-Brignogan-plages

dernière mise à jour : 2022-10-07 par