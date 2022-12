[P’TITE FABRIQUE] L’écho du silence, Cie Ô Bruits Doux, à Kernouës Kernouës Kernouës Kernouës Catégories d’évènement: Finistère

[P'TITE FABRIQUE] L'écho du silence, Cie Ô Bruits Doux, à Kernouës Kernouës, 25 février 2023, Kernouës Kernouës. Croas Méan Toul Salle communale Louis Page Kernouës Finistère

2023-02-25 09:30:00 – 2023-02-25 11:00:00

Salle communale Louis Page Croas Méan Toul

Spectacle pour toutes et tous, accessible dès la naissance ! 2 séances de 35 minutes : à 9h30 et 11h Observer. S'allonger. Fermer les yeux. Respirer. Imaginer. Sourire. S'offrir une parenthèse. S'accorder le silence. Se déposer, dormir peut-être… Ressentir le son. Voyager à travers L'Écho Du Silence. Confortablement installés, petits et grands plongent dans un monde sonore et musical. Bercés par une voix douce et profonde, les spectateurs profitent de cette rêverie musicale pour se laisser-aller le temps d'un instant… comme retirés de ce flux et reflux trépidant du quotidien où l'on oublie parfois où nous sommes, là où nous en sommes… Avec Magali Robergeau

