P’tite Fabrique : « Le Mystère Bigoulet » de la compagnie Marmouzic à l’Hôtel de la Mer ! Plounéour-Brignogan-plages, 20 février 2022, Plounéour-Brignogan-plages.

P’tite Fabrique : « Le Mystère Bigoulet » de la compagnie Marmouzic à l’Hôtel de la Mer ! Plounéour-Brignogan-plages

2022-02-20 – 2022-02-20

Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Un voyage musical, cinématographique et conté d’après « L’Ecoute aux Portes » de Claude Ponti pour un spectacle exceptionnel à l’Hôtel de la Mer !

Tout se passe dans une étrange bibliothèque éclairée d’une douce lumière. Soudain, sur le rayon de la bibliothèque, des images s’animent, la musique naît… et l’histoire commence.

« Une nuit alors qu’elle enfilait sa chemise de nuit, Mine entendit un petit bruit. C’était un petit bruit de rien du tout. mais lorsque sa tête ressortit de sa chemise, elle n’était plus dans sa chambre. Elle était dans un pays qu’elle ne connaissant pas et qui était vide, blanc et plat… ».

Rien ne va plus, toutes les histoires du monde se sont arrêtés et sont en train de s’effacer. La petite Mine et son ami l’Ecoute-aux-portes, vont tenter de percer le mystère et d’arrêter la grande disparition… Une enquête digne d’une grande épopée à la recherche de l’histoire arrêtée !

Dans le cadre magnifique de l’Hôtel de la Mer, la musique de Christofer Bjurström et François Malet, les mots de Claude Ponti servis par Catherine el Flochmoan, le film d’animation de Jean-Alain Kerdraon, vous entraînent dans l’aventure imaginaire du Mystère Bigoulet !

Un goûter sera proposé aux spectateurs (cookies et boissons chaudes) !

Spectacle dès 3 ans

Infos & réservation : www.fabriquedimaginaire.bzh/evenements/le-mystere-bigoulet-de-la-cie-marmouzic/

tourisme@cotedeslegendes.bzh +33 2 29 61 13 60 http://www.fabriquedimaginaire.bzh/evenements/le-mystere-bigoulet-de-la-cie-marmouzic/

Un voyage musical, cinématographique et conté d’après « L’Ecoute aux Portes » de Claude Ponti pour un spectacle exceptionnel à l’Hôtel de la Mer !

Tout se passe dans une étrange bibliothèque éclairée d’une douce lumière. Soudain, sur le rayon de la bibliothèque, des images s’animent, la musique naît… et l’histoire commence.

« Une nuit alors qu’elle enfilait sa chemise de nuit, Mine entendit un petit bruit. C’était un petit bruit de rien du tout. mais lorsque sa tête ressortit de sa chemise, elle n’était plus dans sa chambre. Elle était dans un pays qu’elle ne connaissant pas et qui était vide, blanc et plat… ».

Rien ne va plus, toutes les histoires du monde se sont arrêtés et sont en train de s’effacer. La petite Mine et son ami l’Ecoute-aux-portes, vont tenter de percer le mystère et d’arrêter la grande disparition… Une enquête digne d’une grande épopée à la recherche de l’histoire arrêtée !

Dans le cadre magnifique de l’Hôtel de la Mer, la musique de Christofer Bjurström et François Malet, les mots de Claude Ponti servis par Catherine el Flochmoan, le film d’animation de Jean-Alain Kerdraon, vous entraînent dans l’aventure imaginaire du Mystère Bigoulet !

Un goûter sera proposé aux spectateurs (cookies et boissons chaudes) !

Spectacle dès 3 ans

Infos & réservation : www.fabriquedimaginaire.bzh/evenements/le-mystere-bigoulet-de-la-cie-marmouzic/

Plounéour-Brignogan-plages

dernière mise à jour : 2022-01-25 par