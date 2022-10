[P’TITE FABRIQUE] La ronde des ogres et des ogresses de Halima Hamdane Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistre

Lesneven

[P’TITE FABRIQUE] La ronde des ogres et des ogresses de Halima Hamdane Lesneven, 20 novembre 2022, Lesneven. [P’TITE FABRIQUE] La ronde des ogres et des ogresses de Halima Hamdane

2 Rue des Déportés, 29260 Lesneven Centre socioculturel intercommunal Lesneven Finistre Centre socioculturel intercommunal 2 Rue des Déportés, 29260 Lesneven

2022-11-20 10:30:00 – 2022-11-20 11:30:00

Centre socioculturel intercommunal 2 Rue des Déportés, 29260 Lesneven

Lesneven

Finistre La ronde des ogres et des ogresses de Halima Hamdane

GRATUIT / SUR RÉSERVATION

À partir de 6 ans « Le ghoule » prononcez « roule », comme son pendant féminin « la ghoula », sont des ogres monstrueux dotés de grands pouvoirs et d’un grand appétit. Ils ont un flair infaillible pour détecter l’odeur humaine. Hdidane le rusé, abandonné en terre d’ogre, devra jouer de ruse pour triompher de la terrible Ghoula. Mais il arrive que les ghoules viennent en aide aux humains. Petits et grands seront enchantés par la voix, l’émotion et l’imaginaire de la conteuse Halima Hamdane ! Réservation

– À Tourisme Côte des Légendes :

Sur place, Place des 3 Piliers à Lesneven, ou par téléphone ou par mail :

02 29 61 13 60 / tourisme@cotedeslegendes.bzh

– À la Médiathèque René Pétillon :

Sur place, Rue de Dixmude à Lesneven, ou par téléphone ou par mail :

02 98 21 12 47 / mediatheque.lesneven@orange.fr

– Au Centre Socioculturel Intercommunal Pays de Lesneven :

Sur place, 2 Rue des Déportés à Lesneven, ou par téléphone ou par mail : 02 98 83 04 91 / csc.lesneven@wanadoo.fr En partenariat avec le festival Grande Marée, la Médiathèque de Lesneven et le Centre socioculturel intercommunal du Pays de Lesneven-Côte des Légendes. tourisme@cotedeslegendes.bzh +33 2 29 61 13 60 http://www.fabriquedimaginaire.bzh/evenements/la-ronde-des-ogres-et-des-ogresses/ Centre socioculturel intercommunal 2 Rue des Déportés, 29260 Lesneven Lesneven

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Lesneven Autres Lieu Lesneven Adresse Lesneven Finistre Centre socioculturel intercommunal 2 Rue des Déportés, 29260 Lesneven Ville Lesneven lieuville Centre socioculturel intercommunal 2 Rue des Déportés, 29260 Lesneven Lesneven Departement Finistre

Lesneven Lesneven Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesneven/

[P’TITE FABRIQUE] La ronde des ogres et des ogresses de Halima Hamdane Lesneven 2022-11-20 was last modified: by [P’TITE FABRIQUE] La ronde des ogres et des ogresses de Halima Hamdane Lesneven Lesneven 20 novembre 2022 2 Rue des Déportés 29260 Lesneven Centre socioculturel intercommunal Lesneven Finistre Finistre Lesneven

Lesneven Finistre