[P’TITE FABRIQUE] Concert houblonné de TekMao Langueno, 29890 Plounéour-Brignogan-plages, vendredi 15 mars 2024.

[P’TITE FABRIQUE] Concert houblonné de TekMao Langueno, 29890 Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Venez passer la Saint-Patrick en musique et en toute convivialité avec le trio TekMao !

Ces trois musiciens nord finistériens ont fusionné la musique traditionnelle bretonne et la Techno. D’un côté, des thèmes et des instruments que l’on peut retrouver en Festoù-Noz. De l’autre, des instrus électroniques et répétitifs, profondément liée à la fête. En résulte un cocktail qui fait naturellement bouger les têtes et danser les foules !

Le concert a lieu dans la Brasserie Le Coureur de Grève à Plounéour-Brignogan-Plages, ouverture dès 18h30. .

Langueno, 29890 Brasserie du coureur de grève

Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne tourisme@cotedeslegendes.bzh

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15



