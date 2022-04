P’tite Bouille le p’tit Pirate Marseille 6e Arrondissement, 26 avril 2022, Marseille 6e Arrondissement.

P’tite Bouille le p’tit Pirate L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

2022-04-26 – 2022-04-26 L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

6 8 Un petit pirate peureux et timide prend la mer avec son perroquet pour partir à la recherche d’un beau trésor…le coffre à souhaits.



Il va devoir franchir des obstacles, affronter ses peurs, aider une baleine sous un parapluie, un petit poisson dans l’eau, une pieuvre sous l’océan, et délivrer la jolie sirène prisonnière de l’algue géante…



Un joli spectacle tendre et poétique, mêlant musique, chansons et marionnettes…. délivrant un message sur le courage, l’amitié et le partage.



Avec Caroline Dabusco

[1-5 ans]

Un voyage poétique avec musique, chansons et marionnettes.

