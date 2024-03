P’TIT TIME #2 – Regarde ça brille Maison Folie Moulins Lille, samedi 6 avril 2024.

P’TIT TIME #2 – Regarde ça brille Une princesse boule à facette, une boîte à musique, un moment d’échange en famille avec les plus petits ! Samedi 6 avril, 10h00 Maison Folie Moulins Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T11:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T11:00:00+02:00

➡ P’tit Time #2

REGARDE ÇA BRILLE

La Paillette Cie

Maison Folie Moulins

06 Avril | 10h

Gratuit sur réservation

https://my.weezevent.com/regarde-ca-brille-la-paillette-compagnie

Ce spectacle de La Paillette Compagnie est une performance

dansée pour les tout petits dans laquelle une princesse boule à

facette, pailletée et colorée qui virevolte au son d’une boîte à

musique, suivi d’un atelier dansé et joué en famille.

Spectacle créé pour toute la famille. Âge ciblé : 3 mois à 4 ans.

Réservations au 03 20 95 08 82 ou via mfmoulins@mairie-lille.fr

Les P’tit Time sont les rendez-vous mensuels dédiés à la petite enfance le premier samedi de chaque mois. Un temps d’éveil culturel et artistique spécialement conçu pour les tout-petits de 3 mois à 4 ans et leurs familles pour s’ouvrir à l’Art et s’éveiller au monde.

