P’TIT STAGE FOLK-CONTACT Béziers, dimanche 10 mars 2024.

P’TIT STAGE FOLK-CONTACT Béziers Hérault

La proposition de ce stage en petit groupe (une douzaine) est d’approfondir les liens qui peuvent se tisser entre les danses folk et la danse contact improvisation. Payant. Sur réservation.

Jonathan Balmefrézol et Corentin Coko dansent tous les deux le contact impro et le folk, et animent musicalement des bals folk et des jams de contact depuis de nombreuses années (La Mèche, MoonFolk, Octopulse pour Jonathan / Les Dormeurs du Bal pour Corentin ). Après avoir joué ensemble il y a près de 20 ans, leurs routes se recroisent à nouveau pour ce bal folk-contact, plein de finesse et de magie. La proposition de ce stage en petit groupe (une douzaine) est d’approfondir les liens qui peuvent se tisser entre les danses folk et la danse contact improvisation.

Payant

Sur réservation .

1 Place Garibaldi

Béziers 34500 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 15:00:00

fin : 2024-03-10 17:00:00



L’événement P’TIT STAGE FOLK-CONTACT Béziers a été mis à jour le 2024-01-24 par OT BEZIERS MEDITERRANEE