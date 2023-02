P’TIT SERGE :”SUPER EGO” LA PETITE COOPE(COOPERATIVE DE MAI), 21 mars 2023, CLERMONT FERRAND.

Tarif : 6.8 à 6.8 euros.

P’tit Serge : David Delabrosse présente “Super Ego” Spectacle destiné aux enfants de 3 à 10 ans et à leurs parents Durée : 55 minutes “Après les spectacles pour enfants Ego le cachalot en 2013 et Ego le cachalot et les p’tits bulots en 2016, Ego nous revient en super héros muni d’une cape, d’un masque et d’un slip avec le spectacle jeune public : Super Ego ! Au même titre que les précédentes productions, ce nouveau spectacle parlera aux enfants du monde complexe dans lequel ils grandissent de façon ludique et poétique. Gageons qu’Ego le cachalot parvienne, sinon à nous sauver, au moins à nous divertir intelligemment !”

LA PETITE COOPE(COOPERATIVE DE MAI) CLERMONT FERRAND RUE SERGE GAINSBOURG Puy-de-Dome

