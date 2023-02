P’TIT SERGE :IRAKA “LIVINGSTON 3.0” LA PETITE COOPE(COOPERATIVE DE MAI), 4 avril 2023, CLERMONT FERRAND.

P’tit Serge : Iraka présente “Livingston 3.0” Spectacle à partir de 6 ans Durée : 45 minutes “Jonathan Livingston, d’après le roman d’apprentissage de Richard Bach, c’est ce jeune goéland passionné par le vol qui va s’affranchir des lois de son clan pour vivre un parcours initiatique fait d’aventures extraordinaires. Le spectacle “Jonathan Livingston 3.0”, retrace le parcours de cet oiseau atypique, entre le fil du roman, les chansons de l’album « LIVINGSTON », du rappeur IRAKA, paru en 2018, et d’autres textes empruntant au répertoire de poésie et chanson française. En liant le destin de l’artiste, du poète à celui de Jonathan le spectacle aborde des thématiques existentielles autour de la condition humaine et des choix qu’entraînent la passion, des questions qui agitent fortement l’âge adolescent. »

LA PETITE COOPE(COOPERATIVE DE MAI) CLERMONT FERRAND RUE SERGE GAINSBOURG Puy-de-Dome

