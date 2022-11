P’tit Marché hebdomadaire de Jussey Jussey Jussey Catégories d’évènement: Haute-Sane

Haute-Sane Il se tient tous les vendredis (à quelques rares exceptions dues chaque année au décalage des jours férié) de 16h30 à 18h30 dans l’artère principale de Jussey, la rue Gambetta. Vous y trouverez tout ce dont vous pourriez avoir besoin en produits locaux mais aussi BIO ! Rue Gambetta Place des Anges Jussey

