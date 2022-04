P’tit marché fermier Creysse Creysse Catégories d’évènement: 24100

Creysse

P’tit marché fermier Creysse, 7 janvier 2021, Creysse. P’tit marché fermier Le bourg Devant la poste Creysse

2021-01-07 – 2021-01-07 Le bourg Devant la poste

Creysse 24100 Creysse Venez profiter du p’tit marché fermier: Légumes, fruits, volailles fermières, viande de porc de plein air, noix, miel du Périgord, confitures, champignons,

vins de Bergerac, fromages de chèvre, pizzas…

Produits bio et locaux , en provenance directe de chez les producteurs. Venez profiter du p’tit marché fermier: Légumes, fruits, volailles fermières, viande de porc de plein air, noix, miel du Périgord, confitures, champignons,

vins de Bergerac, fromages de chèvre, pizzas…

Produits bio et locaux , en provenance directe de chez les producteurs. +33 6 89 34 80 13 Venez profiter du p’tit marché fermier: Légumes, fruits, volailles fermières, viande de porc de plein air, noix, miel du Périgord, confitures, champignons,

vins de Bergerac, fromages de chèvre, pizzas…

Produits bio et locaux , en provenance directe de chez les producteurs. inyacab

Le bourg Devant la poste Creysse

dernière mise à jour : 2021-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: 24100, Creysse Autres Lieu Creysse Adresse Le bourg Devant la poste Ville Creysse lieuville Le bourg Devant la poste Creysse Departement 24100

Creysse Creysse 24100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creysse/

P’tit marché fermier Creysse 2021-01-07 was last modified: by P’tit marché fermier Creysse Creysse 7 janvier 2021 24100 Creysse

Creysse 24100