Draveil Médiathèque de Draveil Draveil, Essonne Ptit lus Médiathèque de Draveil Draveil Catégories d’évènement: Draveil

Essonne

Ptit lus Médiathèque de Draveil, 22 janvier 2022, Draveil. Ptit lus

Médiathèque de Draveil, le samedi 22 janvier 2022 à 10:30

Une nouvelle année qui commence et son lot de découvertes ! En plus de nos coups de cœur, l’éditrice des éditions PKJ viendra vous présenter ses nouveautés. Une nouvelle année qui commence et son lot de découvertes ! Médiathèque de Draveil 3 avenue de Villiers 91210 Draveil Draveil Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Draveil, Essonne Autres Lieu Médiathèque de Draveil Adresse 3 avenue de Villiers 91210 Draveil Ville Draveil lieuville Médiathèque de Draveil Draveil