P'TIT LOUP ET LE GRAND MANITOU (1-4 ANS) MARELLE DES TEINTURIERS, 11 février 2023, AVIGNON. Un spectacle à la date du 2023-02-11 (2023-02-11 au ) 11:00. Tarif : 10.0 à 10.0 euros. Un voyage musical dès 1 an. P'tit loup n'arrive pas à dormir. Il aimerait parcourir le monde à la recherche de cet étrange personnage dont son grand père lui a souvent parlé : le Grand Manitou. L'inventeur de toutes les chansons et de toutes les histoires. Un jour il décide de partir avec sa guitare à la recherche de ce mystérieux Grand Manitou. Mais le monde est bien grand pour un petit loup. En route, il rencontre d'autres animaux, chacun s'accompagnant d'un instrument différent (banjo, harmonica, dulcimer…) qui lui donneront tous un indice pour retrouver son chemin. MARELLE DES TEINTURIERS AVIGNON 84 rue bonneterie Vaucluse

Détails Catégories d’Évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu MARELLE DES TEINTURIERS Adresse 84 rue bonneterie Ville AVIGNON Tarif 10.0-10.0 lieuville MARELLE DES TEINTURIERS AVIGNON Departement Vaucluse

