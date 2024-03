P’TIT LOUP Domèvre-sur-Avière, mercredi 20 mars 2024.

La recette est simple et efficace Trois histoires pour petites oreilles, où l’on croise des loups et des doudous, des mamans irresponsables et des monstres endormis.

Une entrée libre pour permettre à tous de participer. Une ambiance chaleureuse et familiale.

Spectacle à voir avec bonheur, à partir de 3 ans

Durée 50 minutes

Vous ne connaissez pas encore les Joli(e)s Mômes ? C’est l’occasion de découvrir ! Depuis 20 ans maintenant, ils nous proposent des créations théâtrales fraîches et pas bêtes, où l’on navigue entre rire, rêve et émotion. Même pas besoin d’être fan de Molière pour y trouver son compte. Les Joli(e)s Mômes garantissent un bon moment pour tous, sans exception !Enfants

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 17:30:00

fin : 2024-03-20 18:20:00

Domèvre-sur-Avière 88390 Vosges Grand Est

