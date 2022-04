P’tit festival d’Autheuil Tourouvre au Perche, 13 août 2022, Tourouvre au Perche.

P’tit festival d’Autheuil Eglise/Salle Robert Giffard AUTHEUIL Tourouvre au Perche

2022-08-13 – 2022-08-17 Eglise/Salle Robert Giffard AUTHEUIL

Tourouvre au Perche Orne

Durant une semaine autour du 15 août, ce festival a pour but de mettre la lumière sur la colline d’Autheuil et son église romane.

Par différentes manifestations, les festivaliers peuvent découvrir les riches de cette architecture romane et participer à des soirées thématiques mettant en avant les arts musicaux ou la découverte du patrimoine local comme le manoir de Bellegarde.

autheuilpatrimoine@gmail.com +33 6 70 57 13 19 http://www.autheuilpatrimoine.fr/

Eglise/Salle Robert Giffard AUTHEUIL Tourouvre au Perche

