P’tit festival d’Autheuil Eglise/Salle Robert Giffard Tourouvre au Perche, lundi 12 août 2024.

Vendredi

L’Association Autheuil Patrimoine et Culture vous a prépare un programme autour et en l’église Notre Dame, plus ancienne église romane du Perche Une semaine de festivités sur la colline d’Autheuil concerts, marche aux flambeaux, spectacle, fête patronale… Participation libre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12

fin : 2024-08-18

Eglise/Salle Robert Giffard AUTHEUIL

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie autheuilpatrimoine@gmail.com

L’événement P’tit festival d’Autheuil Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2024-02-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche