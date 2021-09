Guérande Médiathèque Samuel Beckett Guérande, Loire-Atlantique P’tit déj pour bébés lecteurs Médiathèque Samuel Beckett Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

P’tit déj pour bébés lecteurs Médiathèque Samuel Beckett, 2 octobre 2021, Guérande. P’tit déj pour bébés lecteurs

Médiathèque Samuel Beckett, le samedi 2 octobre à 10:30

Un moment convivial de découverte d’albums pour parents et enfants. Pour les 0-4 ans. Sur réservation à la médiathèque. Réservation ouverte 15 jours avant. Nombre de personnes limité selon conditions sanitaires, port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.

Public

Un moment convivial de découverte d’albums pour parents et enfants. Pour les 0-4 ans. Sur réservation à la médiathèque. Réservation ouverte 15 jours avant. Nombre de personnes limité selon condi… Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne, Centre culturel Athanor 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:30:00 2021-10-02T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Médiathèque Samuel Beckett Adresse 2 Avenue Anne de Bretagne, Centre culturel Athanor 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Médiathèque Samuel Beckett Guérande