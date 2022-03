P’tit dèj musical Jean-Baptiste Hardy Médiathèque de Donzy Donzy Catégories d’évènement: Donzy

Nièvre

P’tit dèj musical Jean-Baptiste Hardy Médiathèque de Donzy, 16 avril 2022, Donzy. P’tit dèj musical Jean-Baptiste Hardy

Médiathèque de Donzy, le samedi 16 avril à 10:00

P’tit dèj musical à 10h Jean- Baptiste Hardy, musicien de jazz vous offrira une touche de blues, de rock ou de samba dans votre thé ou votre café. Gratuit, inscription à la médiathèque ou patr téléphone au 09.77.73.64.51. ? [http://www.jeanbaptistehardy.fr/](http://www.jeanbaptistehardy.fr/)

Entrée libre

concert Médiathèque de Donzy 10 rue d’Osmond 58220 Donzy Donzy Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Donzy, Nièvre Autres Lieu Médiathèque de Donzy Adresse 10 rue d'Osmond 58220 Donzy Ville Donzy lieuville Médiathèque de Donzy Donzy Departement Nièvre

Médiathèque de Donzy Donzy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/donzy/

P’tit dèj musical Jean-Baptiste Hardy Médiathèque de Donzy 2022-04-16 was last modified: by P’tit dèj musical Jean-Baptiste Hardy Médiathèque de Donzy Médiathèque de Donzy 16 avril 2022 Donzy Médiathèque de Donzy Donzy

Donzy Nièvre