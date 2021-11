Châtellerault Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Châtellerault, Vienne P’tit dèj mortel Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

P’tit dèj mortel Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs, 15 janvier 2022, Châtellerault. P’tit dèj mortel

Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs, le samedi 15 janvier 2022 à 10:00

Animé par Manon Moncoq, anthropologue spécialisée dans les pratiques funéraires écologiques et les nouveaux modes de sépulture. Ce rendez-vous sera consacré aux nouveaux rites funéraires : les cercueils en carton, les cérémonies civiles/laïques, les urnes biodégradables ou encore les cimetières écologiques/paysagers.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Echange avec Manon Moncoq, anthropologue Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Place Dupleix 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T10:00:00 2022-01-15T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Adresse Place Dupleix 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Châtellerault