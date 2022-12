P’tit’ Déj’ Littéraire Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

P’tit’ Déj’ Littéraire Médiathèque Marguerite Yourcenar, 6 janvier 2023, Paris. Le vendredi 06 janvier 2023

de 10h30 à 12h00

. gratuit

Les bibliothécaires vous lisent leurs derniers coups de cœur dans une ambiance conviviale. Venez partager ce moment avec nous! Nouveau : venez vous aussi nous lire vos textes préférés (5 minutes maximum par texte). Vendredi 06 janvier à 10h30 auditorium (niveau -1) Entrée libre, public ado-adulte Médiathèque Marguerite Yourcenar 41 rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41 rue d'Alleray Ville Paris lieuville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Departement Paris

Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

P’tit’ Déj’ Littéraire Médiathèque Marguerite Yourcenar 2023-01-06 was last modified: by P’tit’ Déj’ Littéraire Médiathèque Marguerite Yourcenar Médiathèque Marguerite Yourcenar 6 janvier 2023 Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris

Paris Paris