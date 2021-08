Albon Espace Entreprises La Fabrique Albon, Drôme P’tit dej de rentrée à La Fabrique Espace Entreprises La Fabrique Albon Catégories d’évènement: Albon

Espace Entreprises La Fabrique, le lundi 6 septembre à 09:00 Réservé aux coworkers et pépites de La Fabrique

Un événement convivial réservé aux coworkers et pépites de La Fabrique Espace Entreprises La Fabrique 1305 route de la Valloire 26140 ALBON Albon Drôme

2021-09-06T09:00:00 2021-09-06T10:00:00

