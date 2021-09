Bassens Terrasses du Bousquet Bassens, Gironde P’tit dej de l’info Terrasses du Bousquet Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

P'tit dej de l'info

Terrasses du Bousquet, le mardi 5 octobre à 10:00

Terrasses du Bousquet, le mardi 5 octobre à 10:00

Moment d’information et de discussion autour d’un petit-déjeuner tout en abordant un sujet d’actualité et en posant ses questions, avec la participation d’intervenants qualifiés.

Entrée libre

“Mes démarches administratives en ligne” Terrasses du Bousquet rue Paul Bert 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T10:00:00 2021-10-05T12:00:00

