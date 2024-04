P’tit déj de la réparation Saint-Loup-Lamairé, samedi 13 avril 2024.

P’tit déj de la réparation Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Rendez-vous de 9 h 30 à 12 h à la Médi@-tech de Saint-Loup-Lamairé pour le « P’tit déj de la réparation », appel aux bricoleurs, bricoleuses et tous ceux qui veulent apprendre ! Venez échanger vos trucs et astuces autour d’un café/croissant pour réparer ensemble nos objets abimés (jouet, vélo…). Ouverture du Fablab pour projet numérique et réparation. Apporter vos objets qu’on y jette un œil ! Médi@tech 05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

32 Rue de la Grille

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine media-tech@saint-loup-lamaire.fr

L’événement P’tit déj de la réparation Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2024-03-29 par CC Airvaudais Val du Thouet