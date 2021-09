Albon Espace Entreprises La Fabrique Albon, Drôme P’tit déj’ de la rentrée ! Espace Entreprises La Fabrique Albon Catégories d’évènement: Albon

Drôme

P’tit déj’ de la rentrée ! Espace Entreprises La Fabrique, 6 septembre 2021, Albon. P’tit déj’ de la rentrée !

Espace Entreprises La Fabrique, le lundi 6 septembre à 09:00 parce qu’on a sûrement des tas de choses à se raconter et qu’on aime se retrouver… Espace Entreprises La Fabrique 1305 route de la Valloire 26140 Albon Albon Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-06T09:00:00 2021-09-06T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albon, Drôme Autres Lieu Espace Entreprises La Fabrique Adresse 1305 route de la Valloire 26140 Albon Ville Albon lieuville Espace Entreprises La Fabrique Albon