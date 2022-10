P’TIT CINÉ : YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA

2022-10-31 – 2022-10-31 Yuku est une petite souris qui vit avec sa famille dans le sous-sol d’un château et qui décide de se lancer dans une quête pour trouver la légendaire fleur de l’Himalaya. La séance de Yuku et la fleur de l’Himalaya du lundi 31 octobre sera suivie d’un atelier de création de citrouilles

d’Halloween (sur inscription seulement) Du cinéma pour les enfants ! Une programmation variée et originale pour les enfants qui découvrent le cinéma. dernière mise à jour : 2022-10-03 par

