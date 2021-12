île de France P’tit ciné Catégorie d’évènement: île de France

Le mercredi 26 janvier 2022

de 14h00 à 15h00 On se fait une toile? Le p’tit cinéma ouvre un livre… Pas besoin de pop corn, ouvrez juste vos yeux et vos oreille! Très souvent, les films d’animations sont tirés de contes que l’on trouve sur les étagères de la bibliothèque. Les bibliothécaires croisent extraits de film et lectures dans un moment de partage avec les enfants et leur font porter un regard nouveau sur ces histoires adaptées à l’écran. A partir de 4 ans En savoir plus sur les autres animations de la bibliothèque L’Heure Joyeuse Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr Date complète :

2022-01-26T14:00:00+01:00_2022-01-26T15:00:00+01:00

