P’TIT CINÉ DU DIMANCHE : POMPO OURS Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique

P’TIT CINÉ DU DIMANCHE : POMPO OURS Ancenis-Saint-Géréon, 26 mars 2023, Ancenis-Saint-Géréon . P’TIT CINÉ DU DIMANCHE : POMPO OURS 90 Rue Andrée et Marcel Braud Cinéma Eden 3 Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique Cinéma Eden 3 90 Rue Andrée et Marcel Braud

2023-03-26 10:30:00 – 2023-03-26 11:30:00

Cinéma Eden 3 90 Rue Andrée et Marcel Braud

Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique EUR 4 4 Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis ! Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est adapté des ouvrages Une chanson d’ours, Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de Benjamin Chaud publiés par hélium. A partir de 3 ans

De Matthieu Gaillard – durée 33 mn Une séance pour les touts petits suivie d’une collation le dernier dimanche de chaque mois. Ce mois-ci, Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? A partir de 3 ans. contact@cinemaeden3.fr +33 2 40 83 06 02 https://cinemaeden3.fr/ Cinéma Eden 3 90 Rue Andrée et Marcel Braud Ancenis-Saint-Géréon

dernière mise à jour : 2023-01-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Autres Lieu Ancenis-Saint-Géréon Adresse Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique Cinéma Eden 3 90 Rue Andrée et Marcel Braud Ville Ancenis-Saint-Géréon lieuville Cinéma Eden 3 90 Rue Andrée et Marcel Braud Ancenis-Saint-Géréon Departement Loire-Atlantique

P’TIT CINÉ DU DIMANCHE : POMPO OURS Ancenis-Saint-Géréon 2023-03-26 was last modified: by P’TIT CINÉ DU DIMANCHE : POMPO OURS Ancenis-Saint-Géréon Ancenis-Saint-Géréon 26 mars 2023 90 Rue Andrée et Marcel Braud Cinéma Eden 3 Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique