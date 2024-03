P’tit Ciné Citoyen (+6 ans) : Histoire de familles Cinéma l’Univers Lille, mercredi 10 avril 2024.

P’tit Ciné Citoyen (+6 ans) : Histoire de familles Ciné-Atelier Jeune Public Mercredi 10 avril, 14h30 Cinéma l’Univers 2€ par enfant / prix libre pour l’accompagnant.e

Sélection de courts-métrages | 45 min

Une séance de 5 courts métrages sur la transmission entre génération, que ce soit des grands parents vers les enfants, mais aussi l’inverse ! A travers le partage, le jeu, les découvertes… Une thématique pour prendre conscience des valeurs et du savoir-faire des ainés, et de leur transmission aux générations suivantes.

La séance est suivie d’une discussion.

Cinéma l'Univers 16 rue Georges Danton, lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France Lieu dédié aux images en tout genre, l'Univers est un cinéma associatif, un labo photo, une salle d'expo et un lieu de rencontre.