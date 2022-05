P’TIT BELLIVEAU + POLLYANNA la Cave aux Poètes, 9 juin 2022, Roubaix.

P’TIT BELLIVEAU + POLLYANNA

la Cave aux Poètes, le jeudi 9 juin à 20:00

**P’TIT BELLIVEAU** ——————- Originaire de Baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, **P’tit Belliveau** a grandi dans une communauté francophone insulaire entourée d’anglophones. C’est néanmoins dans sa langue maternelle qu’il s’est rendu en finale des Francouvertes en 2019. Toujours installé à Baie Sainte-Marie, il garde près de son cœur l’esprit de communauté de son bout de pays. Les lacs, la pêche et la nature s’érigent ainsi au cœur de son inspiration. La musique a pris racine chez lui grâce à la radio communautaire locale où il a cueilli les premières bribes de ce qui deviendrait son essence à lui. On y jouait constamment des musiques faites DIY, qui prennent vie et s’incarnent aujourd’hui dans ses propres sonorités lo-fi, et son désir d’intégrer des drum machines dans une chanson folk ou bluegrass. Sachant raconter le quotidien comme pas un, P’tit Belliveau décline une musique folk-country aux accents électros inspirés du feel des lecteurs cassettes. Paru en mars 2020, son premier album Greatest Hits Vol. 1 lui vaut le Félix de la Réalisation de disque de l’année et deux autres nominations au gala de l’ADISQ 2020 pour Révélation de l’année et Album de l’année – Alternatif, ainsi que les Prix GAMIQ pour Révélation de l’année et Album hors-Québec de l’année. **POLLYANNA** ————- Une voix et une guitare qui évoquent autant les grandes dames de la folk que les divas du rock. Avec son anglais impeccable, **Pollyanna** délivre une musique apatride et fière de l’être. Une écriture en clair-obscur, des arrangements appuyés sur une guitare folk ou électrique, une batterie atypique et des cordes. Malgré son attirance naturelle pour les accords mineurs et les mélodies mélancoliques, son caractère enjoué, ses gouts résolument noise et ses expériences à l’étranger (Europe, Etats Unis, Amérique du Sud…) ouvrent le champ des possibles à une musique qui bat à tous les vents pop, rock, folk et world.

TARIFS : 12€ / 10€ / 8€

la Cave aux Poètes 16 rue du Grand Chemin 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



2022-06-09T20:00:00 2022-06-09T23:59:00