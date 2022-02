P’tit Bal Trad du Dimanche Derrière les terrains de foot de Bellegrave,Pessac (33)

P’tit Bal Trad du Dimanche Derrière les terrains de foot de Bellegrave,Pessac (33), 27 février 2022, . P’tit Bal Trad du Dimanche

Derrière les terrains de foot de Bellegrave, Pessac (33), le dimanche 27 février à 15:00

Ouverture des portes à 14h45. Bal de danses Traditionnelles (Polka; Scottish; Bourrée; Rondeau; Mazurka; Valse; Sauts Basques et Béarnais; Collective; etc……) de 15h à 18h. Vous danserez sur la musique de 7 musicien(ne)s. Comptons sur votre présence. DATES des DIFFERENTS**Bals du Dimanche :** Dimanche 27 mars 2022 de 15h à 18h. Dimanche 24 avril 2022 de 15h à 18h. Dimanche 29 mai 2022 de de 15h à 18h. *source : événement [P’tit Bal Trad du Dimanche](https://agendatrad.org/e/34652) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

3 €

avec Trad’Eridera Derrière les terrains de foot de Bellegrave,Pessac (33) 61, Avenue Léon Blum Derrière les terrains de foot de Bellegrave, 33600 Pessac, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T15:00:00 2022-02-27T18:00:00

Détails Autres Lieu Derrière les terrains de foot de Bellegrave,Pessac (33) Adresse 61, Avenue Léon Blum Derrière les terrains de foot de Bellegrave, 33600 Pessac, France lieuville Derrière les terrains de foot de Bellegrave,Pessac (33)

Derrière les terrains de foot de Bellegrave,Pessac (33) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//