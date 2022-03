P’tit Bal Trad de l’Eté Place de la 5ème République,Pessac (33)

**Bal Gascon** en Scène Ouverte à partir de **21h00**. Ouvert à **tout public**, débutant comme confirmé, local comme estivant. Vous y danserez des Polkas, des Scottishes, des Bourrées, des Mazurkas, des Rondeaus et Congos, des Valses, des Danses Collectives, des Sauts Basques et Béarnais etc…… Parkings à proximité et gratuits à partir de 19h00. Venez nombreux,ce sont les vacances. *Contact :* 06 07 73 06 53 / traderidera33@gmail.com / https://www.erideratrad.fr/ *source : événement [P’tit Bal Trad de l’Eté](https://agendatrad.org/e/36039) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

GRATUIT

