Chaque troisième vendredi du mois nous organisons un bal folk animé par des musiciens de l’association ou des groupes de la région. Ouverte au public, cette soirée est pensée comme un prolongement de notre atelier danse. Le P’tit Bal de Folkmiouse permettra aux danseurs débutants de s’initier au contact des plus aguerris et de profiter de leur expérience. Avec une petite ambition pédagogique, c’est avant tout un moment de partage, de rencontre et de fête, avec de la musique à danser ou à écouter sans s’agiter ;-) Participation : – adhérents inscrits à l’atelier danse : une boisson à partager – non inscrits : une boisson à partager et participation libre au chapeau *source : événement [P’tit Bal](https://agendatrad.org/e/35398) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

organisé par Folkmiouse

Salle des Fêtes de Villette,Aime-la-Plagne (73) Salle des Fêtes de Villette, 73210 Aime-la-Plagne, France



2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T23:30:00