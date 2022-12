P’tit Bal Gascon du dimanche après-midi Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Les P’tits Bals Gascons du dimanche après-midi reprennent !

L’Ecole Tarbaise de Musique et Traditions organise chaque mois du 1er trimestre de l’année, un bal gascon de 15h à 18h. Le groupe BALENSOIRS animera l’après-midi au son du boha, de la mandoline, des violons, des flûtes, des accordéons diatoniques, de la guitare, des percussions. Buvette, café, tourtes et crêpes. etmt@laposte.net +33 6 33 31 97 21 TARBES Route de Bours Tarbes

