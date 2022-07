P’tit bal folk Cornillac Cornillac Catégories d’évènement: Cornillac

Drôme

P’tit bal folk Cornillac, 9 juillet 2022, Cornillac. P’tit bal folk

Ferme de Pierre Vieille Pierre Vieille Cornillac Drôme Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Pierre Vieille Ferme de Pierre Vieille

2022-07-09 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-09

Pierre Vieille Ferme de Pierre Vieille

Cornillac

Drôme Cornillac Petit bal folk à Cornillac avec les Mott’zikales et en invité, Pablo Golder et ses accordéons. Restauration locale. contact@pierrevieille.com +33 6 88 36 55 69 Pierre Vieille Ferme de Pierre Vieille Cornillac

dernière mise à jour : 2022-06-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

Détails Catégories d’évènement: Cornillac, Drôme Autres Lieu Cornillac Adresse Cornillac Drôme Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Pierre Vieille Ferme de Pierre Vieille Ville Cornillac lieuville Pierre Vieille Ferme de Pierre Vieille Cornillac Departement Drôme

Cornillac Cornillac Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornillac/

P’tit bal folk Cornillac 2022-07-09 was last modified: by P’tit bal folk Cornillac Cornillac 9 juillet 2022 Ferme de Pierre Vieille Pierre Vieille Cornillac Drôme Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

Cornillac Drôme