P’tit bal de Galouvielle Entrée libre École Robert Doisneau,Issy-les-Moulineaux (92)

P’tit bal de Galouvielle Entrée libre École Robert Doisneau,Issy-les-Moulineaux (92), 18 février 2022, . P’tit bal de Galouvielle Entrée libre

École Robert Doisneau, Issy-les-Moulineaux (92), le vendredi 18 février à 20:00

Auberge espagnole: buffet commun, à manger, à boire. Instruments bienvenus. [[Lien de l’événement FB]](https://m.facebook.com/events/362762762007526?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22suggestion_feed_unit%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&aref=0&ref=bookmarks) Inscription recommandée sur la page suivante : [http://www.galouvielle.fr/content/ptits-bals-2022](http://www.galouvielle.fr/content/ptits-bals-2022?mini=2022-02) *source : événement [P’tit bal de Galouvielle Entrée libre](https://agendatrad.org/e/35487) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

avec Galouvielle École Robert Doisneau,Issy-les-Moulineaux (92) 26, Rue Jacques-Henri Lartigue École Robert Doisneau, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:00:00 2022-02-18T23:00:00

Détails Autres Lieu École Robert Doisneau,Issy-les-Moulineaux (92) Adresse 26, Rue Jacques-Henri Lartigue École Robert Doisneau, 92130 Issy-les-Moulineaux, France lieuville École Robert Doisneau,Issy-les-Moulineaux (92)

École Robert Doisneau,Issy-les-Moulineaux (92) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//